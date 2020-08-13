強姦不遂掐死女大生　狠男潛逃17年終落網

江蘇南京市一名20歲張姓女大學生，17年前在泰州市實習期間，到東塘村推銷化裝品時，慘遭一名徐姓男子襲擊。徐男試圖強姦張女不果，竟把對方掐死，棄屍豬圈後潛逃。警方經多年追查後，近日終在浙江把徐男拘捕，並把徐男押回江蘇歸案。

案發於2003年4月4日，東塘村一名吳姓大媽如常到自家廢棄豬圈取糧草時，發現一名女子伏屍在豬圈內，連忙報警求助。警員封鎖現場調查後，確認女死者衣着完整，未發現被性侵迹象，初步認定死者被鈍器多次擊打頭部致死，並成立專案組展開調查。

經查，專案組確認張女身份，並發現她自當年3月12日到東塘村推銷化裝品後，一直未歸，隨身攜帶的900元人民幣現金也不翼而飛。經現場走訪，警方推斷兇手為獨行男性，隨機選擇侵害目標，且手段十分殘忍。雖然投入大量人力物力，惟礙於當時技術條件所限，案件一直懸而未破。

直至警方今年展開「雲劍」行動後，終利用先進的刑事技術，翻查當年物證及相關數據來檢驗，終鎖定徐男為頭號目標。上月3日清晨6時許，埋伏多天的警員在浙江衢州市發現徐男現身，隨即一湧而上，將其拘捕。

徐男起初拼命反抗，但聽到警員表明來自江蘇泰州後，隨即癱軟下來，坦言︰「我殺了人。」他被捕後供稱，當年從江西前往泰州投靠親戚，打算尋找工作機會，在村內偶遇張女後，心生邪念，遂用鈍器擊暈張女，意圖強姦，但張拼命反抗，遂用雙手掐緊張的頸部，直至對方徹底失去意識，再拿走其隨身財物倉皇而逃。