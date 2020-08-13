情侶開男性按摩會所暗中賣淫　女客最少25歲

江蘇省泰州市近日搗破一宗賣淫案，一對情侶以開設男性按摩會所為名，實際組織賣淫活動。據了解，開業僅一個多月的會所，前後共僱用6至7名男按摩師，年齡最小26歲。令讓人意外的是，光顧的女客人，年紀最小只得25歲。

案中陳姓男子，原本在江蘇揚州某會所當按摩師，案中另一金姓女子則因曾光顧陳男，兩人繼而發展成情侶關係。由於金女手上有需要男性按摩的客源，陳男則認識男按摩師的圈子，兩人於是萌生投資男性按摩行業的想法。今年5月，金女更邀陳男一同前往泰州發展。

金女先在泰州市區租了一幢三層高別墅，並花數萬元改裝成會所，其中1樓為按摩師休息室，2樓為主題按摩房。之後兩人透過網上招聘多名男按摩師，並建立微信群分享服務項目、收費標準等信息。當一切就緒，兩人於網上宣傳提供女性Spa按摩服務，實質安排男按摩師向女性賣淫，並從肉金中分成謀利。

今年6月底，泰州海陵警方根據市民舉報查獲該色情會所，並逮獲陳男、金女兩人。案中涉嫌嫖娼的多名女子，則被處以行政拘留處罰。

陳男被捕後表示「沒想到這麼快就被抓」，又坦言開業1個月以來，收入不足以抵償房租和裝修費用。上周四（6日），金女、陳男因涉犯組織賣淫罪，遭泰州市海陵區檢察院批准逮捕。