警破售假劣保健品詐騙集團　拘捕18人

北京順義區警方周三（12日）公布，近日搗破一個專門針對長者售賣假劣保健品的詐騙集團，拘捕18名疑犯，當場救出40位被「洗腦」的長者。警方指，疑犯對保健品的功效和價格等問題上含糊其辭，查獲的保健品絕大部分是三無產品。

警方上月底接報，有人在高麗營地區一間酒店內售賣假冒偽劣保健品，於是立即派員上門拘捕。警員當場查獲寫有49盒寫有「冬蟲夏草」的禮盒，金屬龍工藝品40箱，銀色金屬杯39盒，蟲草牙膏、蟲草菌絲藏紅花足浴粉、金絲皇菊茶等商品，以及數百張禮品卡、會員卡。而當日銷售的「明星」產品，是某品牌「蝙蝠蛾擬青霉菌絲體蜂膠靈芝膠囊」，每盒銷售單價高達7990元人民幣（約9000港元）。

經審查，詐騙集團成員分工明確，包括在會場負責授課、充當講師、駕車接送長者等，有業務員專門負責聯繫常買保健品的長者，以組織大家出遊和採摘蔬菜水果為噱頭，將長者統一帶到酒店，邀請「專家」集中授課，實際則是販賣假劣保健品。若長者對活動猶豫不決，成員就會以洗衣液、水杯等禮物誘惑。

警方指，近年有不少推銷保健品的詐騙集團，受騙者大多為長者。他們接觸網絡較少，部分患有慢性疾病，詐騙犯會將保健品吹噓成能醫百病的「神藥」，甚至灌輸「子女不讓買就是不孝」的理念，導致家庭關係緊張。警方提醒，民眾購買保健品時，應到正規醫療機構或商店購買，仔細辨認產品批號、說明書等安全標識。