多地擬推行「N-1點餐模式」惹質疑　武漢已發倡議書

武漢一間餐廳已接受倡議，推出了小份菜。

中央近日提出制止市民浪費食物的要求，各地相關部門紛紛響應。其中，多省擬推行「N-1點餐模式」，其中湖北武漢市餐飲業協會向武漢的餐飲業發出六項倡議，其中便包括「10人點9菜」，隨即遭網民質疑，10個人吃10人份食物其實不會浪費，而10個人食9人份的食物是矯枉過正。協會事後解釋，指不夠食可以再加菜。

據悉，武漢餐飲業協會向武漢餐飲業發出六項倡議，其中要求推行「N-1點餐模式」、推出小份菜、提供打包盒、不烹飪長江魚等。協會工作人員表示，武漢餐飲業積極響應國家號召，一是要承擔一定的社會責任；二是武漢早前實行的「光盤行動」，已在該市有一定基礎；其三是因疫情時期，武漢受全國各地人民的關注和支持，所以武漢餐飲業願意在此次起帶頭作用。

上述工作人員又指出，目前市內已有多間餐飲企業響應倡議書，而倡議對市民影響不會太大，餐飲行業只是負責引導顧客消費，而如何消費依然由顧客自己決定。有餐飲企業老闆表示，目前餐飲協會有關文件還沒發布到店，又稱雖然推行「N-1點餐模式」可能會影響營業額，但從長遠考慮，會配合有關措施。

另外，內地受疫情和洪災影響，糧食失收情況逐步顯現。國家糧食和物資儲備局周三（12日）晚，在微博通報主產區夏糧收購進度，指截至上周三（5日）主產區的小麥累計收購共4285.7萬噸，同比減少938.3萬噸，約減少21%；主產區油菜籽累計收購70.6萬噸，同比減少5.1萬噸，減少約7.2%。而主產區早秈稻收購264.1萬噸，同比僅增加12.6萬噸，約4%。