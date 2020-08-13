被貓抓傷或患「貓抓病」 醫生：嚴重可致高燒出疹

近年愈來愈多人喜愛飼養寵物貓，以貓作主題的咖啡店應運而生，惟不慎被貓抓傷的後果可能非常嚴重。北京市宣武醫院急診科主任王晶指，近日有男童被貓抓傷後出現淋巴腫脹，更一度發高燒。經檢查，發現他患上「貓抓病」。

王晶指，「貓抓病」是由巴通體科的韓瑟勒巴通氏菌（Bartonella henselae）引起的亞急性細菌性的疾病，經貓抓、咬傷後入侵人體所引致，潛伏期一般為3至10天，部分可潛伏數月甚至1年，幼童和免疫力較低的人較易感染。

他表示，患者被抓傷後一般會局部出現斑丘狀的丘疹，疼痛感並不明顯，少數疹塊或會轉為水泡或膿包，嚴重會潰瘍。若傷口遭感染，可能導致頭頸、腋下和腹股溝淋巴結腫。症狀會在2至4個月內自行消退，部分人可能持續數月，嚴重可能會有發燒、疲憊乏力和胃腸疾病。

他認為，患者應接受抗感染治療，以縮短發病時間和降低後遺症風險。同時，「貓抓病」亦有相應預防措施，包括避免與貓有過分親密接觸，接觸後要勤洗手；定期為貓除蚤，避免細菌經由跳蚤傳播。一旦被咬或抓傷，可塗抹碘酒及酒精，並及時到醫院注射狂犬病疫苗。