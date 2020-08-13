獨腳速遞員人殘志不殘　4年送件40多萬

來自江蘇的沈光宇，童年時因一場意外失去一腿，但憑着堅毅的意志，他於2016年起當上速遞員，至今已送出40多萬件速遞。

1989年出生於江蘇鹽城的沈光宇，6歲時跌落魚塘，左腿被水泵捲走。2004年，他放棄讀書跟父母遷往上海，並在街上替人修鞋。偶然他從手機看到一段短片，顯示一名單腿的速遞員如常人般工作，於是在2016年到速遞公司應徵。

快遞公司負責人文繼坤記得初次見到沈光宇只有一腿，便問他「這樣能不能送」，當時他回答，「可以，要是不相信就按件算工資」。開始時文繼坤對沈光宇的能力有懷疑，一天給他200張單，誰知他真的能送完。

在上海奉賢海灣區，速遞員一般都開車送貨，沈光宇是唯一騎三輪車送件的速遞員。雖然三輪車速度比不上汽車，但勝在體積小和靈活，方便進出街頭窄巷。憑一支拐杖、一輛三輪車，他4年共送件40多萬單。由於送件勤快，沈光宇試過一個月用斷3支拐杖。

快遞讓沈光宇重拾了生活的信心。他指自己之前很內向，但跟客戶打交道多了，自卑感漸失。現在沈光宇更是明星速遞員，月收入早已破萬。2018年，他訂下人生第一個目標，就是5年要送出50萬件速遞。如今他有了新目標，就是早點賺夠100萬元（約113萬港元），但他暫時未想到賺到的錢有何用途。