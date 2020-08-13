借批會員選理事斂財　書法家協會前副主席認受賄

中國書法家協會（下稱中書協）前分黨組書記、副主席趙長青涉嫌受賄案，周三（12日）在山東德州法院以視像方式一審。據指，他在中書協工作十多年間，以批准會員、選任理事、協調項目等作為斂財工具。

檢方指控，趙長青自2006年至2019年，先後利用職務便利為他人，在獲批中國書協會員、當選中國書協理事、協調工程項目合作等方面謀取利益，本人直接或通過他人收受財物共約2500萬元（人民幣，下同，約2830萬港元），趙長青當庭表示認罪悔罪。

1953年出生的趙長青，曾長期在黑龍江工作，歷任團省委副書記、省委宣傳部副部長、省委宣傳部副部長兼省文聯黨組書記等職。2002年11月，趙前赴北京，歷任中國文聯國內聯絡部主任，書協分黨組書記、駐會副主席、秘書長，書協顧問等職，2018年6月退休。

曾有人在網上實名舉報趙長青把自己包裝成一流書法家，堂而皇之地賣字斂財、通過辦書法展覽從中斂財。而書法業內亦有觀點認為趙長青的書法造詣一般，但因為其影響力，很多展覽會主動邀請其參展。早年趙的手書條幅數千元一幅，當他在書協領導任內，其對聯作品最高到5至6萬元（約5.7萬至6.8萬港元）。