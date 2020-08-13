內地梅雨季近60年最長　逾6300萬人遭受洪災

內地今年6月以來持續暴雨，國家防總指揮部秘書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文周四（13日）表示，暴雨引發洪災至今造成6346萬人次受災、直接經濟損失1790億元人民幣（約2030億港元）。他又指，今年江淮流域梅雨期持續62天，是近60年以來最長。

國務院新聞辦公室就今年防汛救災舉行新聞發布會，周學文稱，今年6月以來洪災造成的受災人次及帶來的直接經濟損失，分別較前5年平均值高12.7%和15.5%。當中有219人因災死亡或失蹤，約5.4萬間房屋倒塌，兩者分別較前5年均值減少約55%和65%。

他又稱，今年的災情特點是「兩超、一多、一少」。其中，江淮流域梅雨期超逾歷史，降雨量759.2毫米持續時間是自1961年以來最長。另全國634條河流發生超警戒水位洪水，其中194條超逾保證水位。長江中游蓮花塘江段及洞庭湖、鄱陽湖區超逾保證水位，巢湖超逾歷史水位。一多是指蓄洪圩垸（即圍堤內農業區）運用多，長江、淮河流域防洪工程5237處，主要集中在支流和圍堤，有892個圩垸運用蓄洪；安徽省共運用11個行蓄洪區。一少指人命傷亡少。

水利部副部長葉建春在會上表示，今年以來中國降雨偏多，時間、空間集中，長江、黃河、淮河、珠江、太湖等流域大江大河至今共發生12次編號洪水。長江發生流域性大洪水，三峽水庫出現3次每秒5萬立方米以上的入庫洪峰，中下游幹流沙市以下江段及洞庭湖、鄱陽湖區全線超警，最長超警時間是42天；淮河發生流域性較大洪水，幹流王家壩至正陽關河段超保、潤河集到汪集等河段超歷史；太湖發生流域性大洪水，最高水位達4.79米，是史上第3高。

葉建春提醒，當前中國仍處於汛期，預計後期颱風降雨、局部地區暴雨、華西秋雨等，仍可能造成嚴重汛情。