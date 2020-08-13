傳中國轟6J轟炸機飛抵西沙永興島　歷來首次

中美近日在南海的角力加劇，軍事活動持續。有中國軍事網站及社交網帳戶報稱，中國派出至少一架轟6J轟炸機，飛抵西沙群島內宣德群島的永興島，是歷來首次。美媒指一旦屬實，將是中國在區內部署的重大一步，恐導致與美國等反對國家的關係升溫。

美國軍事網站The Drive周三（12日）引述中國軍事網站報道指，稱中國本月派出轟6J轟炸機前往海南島以南約350公里的永興島，一張於當日在網上流出的照片顯示，中方在永興島的前哨基地上停泊了一架轟6J，並有多名工作人員在場檢查機身，旁邊亦停有一輛白色車輛。該車車牌及周邊環境證實地點無誤，但具體拍攝時間未明。

暫未知只有這架轟6J飛抵永興島，抑或有多架轟炸機同行；無論如何，中方此舉是南海形勢的重大發展，意味將來可能有更多同類的常規部署計劃。轟6J是轟6轟炸機系列的最新改良型，亦是轟6K的海軍版本。此機可空中加油，加油後作戰半徑估計可達4000公里以上；亦可攜帶最新型的鷹擊-12及原有的鷹擊83K、鷹擊62、鷹擊63等各種大中型空射反艦導彈。

報道提到，解放軍曾於前年5月，派出一架轟6K飛抵永興島並即停即走，顯示該基地有能力處理更大型的飛機。如果轟6J真的降落在永興島，即使只是非常規行動或只有小量機體，但仍會被視為中國在南海「反進入」及「區域拒止」策略的重要一環，將進一步削弱外國軍事力量在區內自由行動的能力。