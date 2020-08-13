內地小麥減收近940萬噸惹憂慮　糧儲局指供應充足

內地受新冠肺炎疫情和洪災影響，糧食失收情況逐步顯現。內地周三（12日）發布主產區夏糧收購進度，各主產區小麥累計收購量約4300萬噸，較去年同期減少近940萬噸。剛好中央近日提出制止市民浪費食物的要求，令人擔心內地將陷糧食危機。惟國家糧食和物資儲備局表示，目前中國糧產連年豐收、庫存充裕、供應充足。

據國家糧食和物資儲備局周三於官方微博發布消息，指截至8月5日，河北、江蘇、安徽、山東、河南及湖北等主產區，小麥收購量介乎356萬噸至1080萬噸，除湖北以外，其餘產區收購量均較去年同期減少，當中以河南少約539萬噸最嚴重。此外，各主產區芥花籽累計收購70.6萬噸，同比減少5.1萬噸。主產區早秈稻累計收購264.1萬噸，同比增加12.6萬噸。

根據去年底發布的《中國的糧食安全》白皮書顯示，近年中國主要食糧稻穀和小麥的產量均大於消費量，進口主要用於品種調劑，糧食供應基本上自給自足。而從庫存看，中國糧食庫存消費比高於聯合國糧農組織提出的安全警戒線水平，稻穀、小麥均能滿足1年以上消費需求。