剋扣學生伙食費130萬人民幣　學校主任涉貪判囚

江蘇無錫江陰市山觀實驗小學總務處主任龔秀娟，前年5月被揭剋扣學生伙食費，每日只向學生提供火腿腸、白菜等膳食。去年初，龔秀娟因貪污罪被判刑。而這宗學校飯堂貪污事件，近月兩次被中紀委引用作反面教材。

事發於2018年5月22日，有家長發文指該校學生午餐伙食費每天8.5元（人民幣，下同，約9.6港元），但膳食欠佳。相關部門介入調查後，龔秀娟被揭在2015年9月至2018年4月間，在負責學校食堂物資採購等工作過程中，要求江陰市蔬菜銷售部、水果批發商行等7名供應商，先後以開具假送貨單及單據，從學校食堂帳目上報支費用，各供應商將報支的費用提取後再交給龔秀娟。

在一年多時間內，龔秀娟貪污學生伙食費131萬元（約148萬港元），相當於每名學生每天午餐費中有5元（約5.7港元）被剋扣。2018年8月，江陰市監察委員會對龔秀娟涉貪一案立案調查，同年10月對其提出起訴。2019年10月案件於江陰法院一審宣判，龔秀娟被獲刑5年，罰款30萬元（約34萬港元），並將違法所得全部退回小學。

龔秀娟判刑後，無錫市委對全市568間公辦中小學、幼兒園共671間食堂進行專項巡查，並對學校食堂治理改革。直至去年5月，江陰市華士實驗中學黨支部書記、校長趙愛民等8人同樣因食堂腐敗問題被立案調查。

有江陰市山觀實驗小學的家長周三（12日）表示，學生膳食貪污問題曝光後，學校開始在微信上公開每周菜單，膳食有所改善，目前不擔心學校食品安全和學童營養問題。對於龔秀娟貪污罪成判囚，家長認為判決公正。