趙建銘父子台開內幕交易案　下周審結再定宣判日期

台灣的前總統陳水扁女婿趙建銘及其父趙玉柱，涉台開內幕交易案纏訟達15年，台灣的高等法院更五審周四（13日）開庭，被告趙建銘再度聲請調查證據，檢方質疑被告拖延訴訟。合議庭定於下周四（20日）再開庭審結案件，之後再決定宣判日期。

趙玉柱聲請傳曾接受調查局詢問的券商公會68歲前理事長簡鴻文作證，檢方當庭反對，認為本案相關事實明確，而且從調查局筆錄口供便可知簡與待證事實並無關係，但法庭仍同意傳喚。簡表示，平時和趙玉柱聊天會談到股市，被問及有沒有建議趙玉柱買台開股票時，簡說當時只請趙玉柱「看財務報表才是真的」，後來再沒談論台開股票。

趙玉柱的律師其後又向法庭聲請，調查2005年1月至8月間台開列全額交割起訖期間的交易情況等，稱雖知開始要在庭上提示證據，但他半夜突然想到問題才不及呈報。檢方批評本案已審了15年，調查詳盡，被告律師卻在將辯論時才聲請，分明是拖延訴訟。法庭表示考慮後再作決定。

趙建銘於2005年被控，受邀到三井日本料理與台灣土地開發公司（簡稱台開）董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等多人吃飯，席間蘇德建透露台開利多的內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，與游世一聯手低買高賣，於台開股價上漲時脫手賺取暴利。

趙建銘一審被判囚6年，二審到更二審均改判7年，更三審考量本案內線交易獲利未超過1億元新台幣（約2600萬港元），將趙建銘改判4年，趙玉柱判3年8個月，但更三審判決又遭最高法院撤銷。趙玉柱當時另因侵佔罪成服刑，及後已出獄。更四審改將趙建銘判囚3年、趙玉柱判囚2年，併科罰金5000萬元新台幣（約1300萬港元），罰金可改為服勞役折算，經最高法院發回後展開更五審。