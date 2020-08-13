放數佬疑做假帳殺老闆燒屍　2被告判囚終身

台灣新北市一名放數的唐姓男子，因被老闆懷疑做假帳心生不滿，去年竟與2名同事聯手將老闆殺害並燒屍。案件近日於新北市地方法院審理，唐男與另一名陳姓被告被判無期徒刑，終身褫奪公民權利，另一被告江男則判囚18年，案件可上訴。

經調查，在新北市泰山區一間地下錢莊工作的康男，常因放貸、對帳等業務問題與施男起衝突，唐男曾聲稱要「處理」施男。去年唐男聽聞施男要對他不利，故找來素與施男有嫌隙的陳男合謀先下手為強。唐男又以收回貸款的抽佣作利，邀江男負責控制施男。

去年6月16日，唐男再因帳款問題與施男爭執，先用水果刀刺向對方。這時江男協助抱住施男，不讓他反抗或逃跑，唐男再找房間拿出開山刀再劈施男後頸和腹部。唐男等人合力殺死施男後，先將現場的血迹清理，再決定將施男的屍體運往宜蘭的空地燒毀。為掩人耳目，各人刻意到超市購買木炭等燒烤用品，一邊燒屍一邊燒烤。焚屍約12小時後，三人確定施男屍骨無存才離開現場。

法官判刑時稱，各被告不但預謀殺人，更將死者屍體焚燒殆盡，手法極其殘忍，令家屬至今無從為施男辦理後事，因此依殺人、損壞屍體等罪分別對各人判刑。