護老中心疑造數騙補貼　受助者稱從未接受服務

江蘇省南京市一間社區護老中心涉嫌造假帳，騙取政府補貼。有登記接受上門服務的長者透露，中心從未提供服務。該市雨花台區民政局養老服務科工作人員表示，會核查中心相關帳目，並約談中心負責人。

涉事的和家居家養老服務中心為國家4A級護老服務中心，並獲政府提供補貼。但該中心前員工李某稱，中心日常為長者主要提供用餐、量血壓、藥物餵服、上門洗髮、口腔清潔、助浴等服務，但因人手不足，成本較高的服務項目需收費，所以基本上沒有開展。另一名前員工羅某表示，中心只有一個浴室，一直是社區保安使用。至於上門為行動不便的長者助浴，則較少機會進行，因為助浴存在長者摔倒的風險。

李某提供去年的帳目顯示，中心的藥物餵服、助浴等不少項目，都有數十名長者接受服務，文件上有受助長者手機號碼等個人資料，惟部分簽名筆迹相同，疑由同一人代簽。經核查，2名登記接受上門洗髮和口腔護理的長者表示，從來沒有享受過中心的上門服務。

中心負責人貝某否認造假騙取補貼，又指中心是專業社工機構，為社區提供服務，即使沒有補貼亦會想方設法服務長者。對於中心聲稱去年助浴達1187人次，貝某解釋經常有居民使用助浴間，中心沒有收費，應該可以默認為提供服務。另中心又會為長者免費理髮、修腳，及派發日常用品，即使拿了政府補貼仍要自掏腰包。