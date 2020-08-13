新冠肺炎：凍白蝦檢出病毒　西安方欣海鮮市場停業

內地周四（13日）網傳陝西西安方欣海鮮市場有凍白蝦檢出新冠病毒，另有某公寓物業辦發通知稱該市場有新冠肺炎感染者。涉事物業辦事後回應稱，通知內容不屬實，是工作人員理解錯誤。市場管理方及西安市委市政府回應稱，只在個別凍白蝦發現病毒，暫未發現有人被感染，海鮮市場正停業整頓。

通知指，方欣海鮮市場發現新冠肺炎患者，物業辦要求15日內曾到該市場人士，自動聯繫物業登記上報社區，並自我居家隔離14天；在市場工作的人士立即到指定單位接受核酸檢測，並居家隔離14天。涉事公寓物業辦指，政府聯防辦本月12日要做農貿市場消殺，工作人員卻理解錯誤，才發出有關通知。

網傳方欣海鮮市場在來自厄瓜多爾凍白蝦檢測出新冠病毒，且發現新冠肺炎感染者。方欣集團工作人員周四表示，海關此前在市場多次抽查都未發現問題，直到最近才發現有個別凍白蝦有新冠病毒，遂按照政府要求暫停營業，目前未發現有人被感染。

北京市連續6天零新增，市政府表示，當前首都疫情防控形勢持續平穩向好，但境外疫情仍在加速蔓延，疫情傳播風險依然存在。6月爆發疫情的新發地農產品批發市場正進行改造升級工程，部份區域將於周六（15日）復市，面積相當於正常時期果蔬交易量60％，其餘區域將於下月10日前對外開放營業，但會取消零售功能，只做批發。