新冠肺炎︰鍾南山團隊開發智能咽拭子機械人　採集質量不遜人工

廣東廣州呼吸健康研究院周四（13日）通報，由國家衞健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山團隊，與中科院瀋陽自動化研究所研究員劉浩團隊聯合開發的「智能咽拭子機器人」近日已接受測試。對比人工採集與機器採集，智能咽拭子機器人採集的拭子質量不劣於人工採集，可望有效於臨床應用。

廣州呼吸健康研究院副院長李時悅在《歐洲呼吸雜誌》發表的論文指出，鑑於新冠病毒具高度傳染性，與患者密切接觸的醫護人員採集咽拭子樣本時，容易引起交叉感染，加上因恐慌及採集水平參差不齊，咽拭子的準確性值得關注。為進一步保護醫護人員和建立標準化的機器人採集流程，有關團隊結合該院標準化拭子採集流程與瀋陽自動化研究所的自動智能化機械臂的技術，聯合開發出智能咽拭子機器人。

李時悅表示，經研究發現，醫護人員可通過遠程遙控機器人，對疑似或確診患者進行採集，減少交叉感染的機率；通過臨床應用與研究，團隊發現咽拭子的最優採集力度，能通過機械臂控制採集時在最優力度的範圍，減少採集時因力度過大產生不良反應，或力度過小導致質量欠佳等問題。

李時悅強調，最重要的是機器人採集無論在拭子質量與病原體發現方面，均不劣於人工採集，結論是上述機器人的咽拭子採集可有效應用於臨床。團隊將繼續研發改良智能機器人，希望繼續為全球抗擊新冠病毒疫情作出貢獻。

此外，中國外交部發言人華春瑩周三在Twitter連發6則貼文稱，有「中國版福奇」之稱的鍾南山近日獲授「共和國勳章」，而美國傳染病學家福奇作為美國「抗疫隊長」，卻飽受騷擾，甚至收到死亡威脅，令人感到難過。