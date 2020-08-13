新冠肺炎：半年前曾確診　荊州老婦「復陽」驗出病毒

內地多次出現新冠肺炎患者痊愈後「復陽」的情況，即檢測再次呈陽性，體內驗出病毒。上海市及湖北省荊州市近日分別通報發現各一名復陽患者，其中上海發現的患者來自吉林省，而荊州的患者本身已康復近半年。

上海復旦大學附屬中山醫院通報一名男患者，於周日（9日）下午從吉林來到當地，翌晨前往該醫院求診，院方為他採樣檢測後結果呈新冠病毒核酸陽性，診斷為無症狀的復陽病例，轉至指定醫療機構隔離治療。

該患者今年4月在外地曾被診斷為境外輸入確診病例，經隔離治療後出院。其妻子今次陪同他來到上海，幸檢測顯示沒有染疫，已採取隔離措施。當地追蹤及排查密切接觸者，其中23人檢測證無染疫，但亦需隔離。

另外，荊州市開發區聯合街道一名68歲女退休職工周日因病住院時，接受新冠病毒核酸檢測呈陽性。她曾於2月8日確診，並於3月19日治愈出院，亦非新發病例。她目前要再次隔離治療，所有接觸者接受檢測均無染疫，其居所和活動區域亦已徹底消毒。

由於復陽患者在首次確診時，已按要求納入確診病例上報，因此復陽時不再作為新增病例重複上報，目前也沒有復陽患者傳染給他人的病例。有病毒學專家表示，鑑於復陽患者沒有發現播毒迹象，可能驗出的不是活病毒，而是病毒殘骸，沒有致病活力。