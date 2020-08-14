42人非法獵捕出售斑海豹　作案地域跨越6個省市

遼寧大連長興島人民法院，周四（13日）就珍貴野生動物犯罪案件開庭審理，涉案42人來自7間公司，涉嫌獵捕、運輸、出售、收購200餘隻國家二級保護動物斑海豹，作案地域範圍包括山東、天津等6個省市。由於該案涉案人數多、野生動物數量多、地域廣泛的特點，是中國建政以來最大的鰭足類海洋動物盜獵案。

長興島檢察院指控，被告王某朋、楊某超、劉某勇、劉某書、袁某朋、孫某輝等16人，先後在前年2月至去年2月期間，一年內共多次獵捕斑海豹幼崽，前後合計至少共67隻斑海豹幼崽被捕獵，其後均被各被告以1000至1萬元人民幣（約1130至1.13萬港元）不等的價格售出。

公訴機關認為，以上被告構成非法獵捕珍貴野生動物罪，另孫某輝構成非法獵捕珍貴野生動物罪和非法出售珍貴野生動物罪。針對各項犯罪事實出示證據，被告及其辯護人發表辯護意見後，全部被告表示認罪、認罰。該案將擇期宣判。

據內媒介紹，斑海豹是國家二級保護動物，是唯一在中國海域內繁殖的鰭足類海洋哺乳動物。斑海豹因其珍稀和可愛的外表備受人們喜愛，但由於盜獵等多種原因，中國境內的斑海豹目前僅有2000餘隻。