6歲童泳池溺水3分鐘險亡　父質疑救生員疏忽所致

浙江杭州6歲男童俊俊，周二（11日）上私人游泳課程中，在教練和外婆不在時溺水近3分鐘，至外婆發現後呼救孩子才被救起。其父質疑，當時有其他教練就在旁邊，且岸上3名救生員1名巡查員也沒發現，批評泳池管理問題。目前俊俊仍在深切治療部接受治療，雙方仍就事件協商當中。

據現場閉路電視畫面顯示，俊俊在泳池溺水2分多鐘，惟一直無人前來幫忙，直至沉在水中；他被救上岸後全身發紫，失去意識，經急救後才慢慢清醒。經送院診治，俊俊因肺部吸入性肺炎，加上缺血缺氧後導致心肌受損，雖然已脫離生命危險，但仍需接受治療。

涉事健身中心負責人表示，課程教練當時正在換衣服，而俊俊的外婆去了拿東西，在這期間均沒有發現孩子溺水一事。對此，俊俊父親表示，經了解後，當時仍有多名游泳教練、救生員在現場；而且閉路電視畫面可見，事發時亦有一名教練距離不到一米的範圍，「水又不是渾濁的」，認為在場的負責人員不應對一名學生的消失完全沒有意識。

目前涉事健身中心的泳池仍正常營運，負責人表示會主動承擔醫療費用，其他問題則需進一步協商。