台成功大學女研究生被勒死案　兇手判囚終身定讞

台灣台南成功大學一名陳姓女研究生，前年10月28日遭校內林姓清潔工猥褻並徒手勒死。檢察官去年以殺人罪起訴林男並求處死刑，案件一審依強制猥褻殺人罪，判林無期徒刑，褫奪公權終身。林不服提出上訴，案件周四（13日）遭台灣最高法院駁回，全案確定。

最高法院認為，林男辯稱與陳女有多次金錢借貸關係，帶她到諮商室只是要商討借錢，沒有要猥褻及殺人，但該辯稱二審已敍明清楚為何不採信，林任憑主觀妄指摘，不合法律上程式，判決駁回上訴定讞。

據此前報道，24歲死者案發時為成大教育研究所二年級研究生，而43歲被告已婚並育有一女，他因左眼視障，以殘障資格獲聘任校園臨時清潔工；兩人因經常在研究所辦公室出入而認識。案發當天，林到教員室打掃時見陳女獨自一人，頓生淫念，將她騙到無人的房間後，對其強行親吻並伸手摸胸；為阻止陳女尖叫，林男將一塊抹布塞進其口中，並以手掐其頸10多分鐘直至斷氣。

林男犯案後翌早到岳父家接女兒上學，當場遭警員逮捕，他落網後一度聲稱因借錢不遂錯手殺人，但警方從陳女的胸部與內衣發現唾液和手汗分泌物，經化驗證實與林男的DNA脗合。該案一、二審審酌林男的犯行對校園治安造成重大危害，且犯後說詞先反覆不定，企圖將責任轉移死者身上以茲卸責，考量他在審理中向家屬道歉，遂判處無期徒刑。