台軍人偷拍女子裙底　遭判拘役40天

台灣一名退役的25歲林姓軍人，早前前往花蓮新天堂樂園遊玩，未料在搭乘扶手電梯時，發現前方女子身穿短裙，竟一時色心大發，拿出手機偷拍裙下風光。女子驚覺有異，確認遭偷拍後報警提告。花蓮地院日前審結，林男被依妨害秘密罪判處拘役40天，可易科罰金4萬元新台幣（約1萬港元）。

台媒報道，事發於今年2月初，林男當時仍在服役期間，休假時從宜蘭到花蓮遊玩。他當時看見前方的張姓女子身材曼妙、雙腿修長，遂起邪念大膽拿出手機偷拍，並攝得多張張女大腿內側及內褲等隱私部位。張女發現後大聲遏止，並請現場保安協助，確認遭偷拍後立即報警；警方到場後，林男自知難逃法網，主動交出手機供員警查看，承認因一時好奇才會偷拍。

花蓮地院判決指出，林男用手機竊錄女性身體隱私部位，嚴重侵害他人隱私，對受害人身心造成不安，破壞社會善良風俗。林男犯案後坦承犯行，並有意與張女和解，但張女無意願，故雙方未達成和解。院方表示，審酌被告犯後態度保持良好，且案發後未逃離現場、主動接受調查，遂作上述判決，全案仍可上訴。