報復丈夫出軌　婦人與男子開房賭輸錢後謊報失竊

浙江杭州一名潘姓婦人，近日向警方報案稱，手機帳戶裏的錢被人轉走；警方原循竊案調查，卻發現另有案情。經查，潘女因發現丈夫出軌，出於報復心態，與相識一個月的耿姓男子出門遊玩，更於酒店開房玩牌賭錢，一晚便輸了1.5萬元人民幣（約1.7萬港元）。她心有不甘，懷疑耿男詐賭，欲報復對方便謊稱錢財失竊報警。

綜合內媒報道，杭州錢塘新區義蓬派出所本月6日接獲潘女報案，聲稱手機裏的錢不翼而飛；她又指出，前一晚與耿男出門遊玩，在酒店過了一晚後，便發現手機上的錢全都消失，被轉至耿男的帳戶，遂立即報警。惟警方要求潘提供轉帳紀錄時，後者先說手機壞掉，後來又指出紀錄已刪掉，令警員起疑將其帶回調查，同時傳喚耿男到案。

警方翻查轉帳紀錄發現，不翼而飛的錢每隔幾分鐘，就從潘女的手機分批轉帳至耿男帳戶，遂懷疑2人違法賭博。潘女最後坦承，耿是一間水果店的老闆，因時常光顧繼而認識，後來發展成情侶關係。由於發現丈夫出軌，她便約耿男到酒店過夜並玩牌賭錢，結果不到2個小時，就輸掉1.5萬元。潘女表示，因丈夫出軌自己也變得放縱，藉這次機會「給他點教訓，也給我自己來個教訓」。