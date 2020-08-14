老婦單日飲3公升保健品致死　銷售員獲刑2年

北京市一名王姓婦人，2017年被銷售員郭某勸說在一天內飲用3公升保健品，及後出現嘔吐、腹瀉等不適反應後身亡。郭某去年犯過失致人死亡罪獲刑2年，該案民事部分周四（13日）在豐台法院花鄉法庭開庭審理，郭某代理律師指，各方對個人行為應有基本判斷，具體責任分配比例請法院依法判決。

王婦曾多次腦梗塞，更做過心臟搭橋、胃切除手術。她在2017年經馬某介紹結識郭某，後者大力推薦保健品「福龍口服液」，聲稱能排除體內垃圾、提高免疫力，治療多種疑難雜症。口服液標明的用量為每日2次，每次1至2支，惟郭某、馬某在3小時內幫助王婦喝下共60支口服液，後者出現嘔吐、口吐白沫、腹瀉等反應，但郭某稱是「正常現象、排毒」；王婦在3天後離世。

法院認為，郭某明知口服液標註的用法用量，卻在明知死者的身體情況下仍推薦她大量服用。王婦死前服用大量口服液，與其體內大量積液有明確的時間關聯，可以認定郭某的行為與王婦身亡有因果關係，故一審以過失致人死亡罪，判囚郭某2年。

刑事案判決後，王婦家屬將郭某、馬某起訴至豐台法院，要求2人賠償喪葬費、死亡賠償金、精神撫慰金等逾76萬元人民幣（約86萬港元）。馬某否認控罪，指死者是了解產品後才購買、服用，又指成為郭某所在公司的合夥人，只為自己打折購買產品，強調自己「沒有收一分黑心錢」。案件有待法院宣判。