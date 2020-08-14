小貓高空墮下砸傷老翁　家屬向飼主索賠15萬人民幣

黑龍江哈爾濱某屋苑近日發生高空墜物事故，惟今次掉下的並不是玻璃窗、酒瓶，而是一隻活生生的小貓；而一名正在事發地點放狗的高姓老翁，不慎被貓砸中後當場昏倒在地。高翁目前經治療後已出院回家，其兒子表示手術與前期的治療費用高企，向貓主索要15萬元賠償（人民幣，下同，約16.9萬港元）；惟後者周四（13日）回應，認為費用過高，雙方協商陷入僵局。

事發於上月12日，據屋苑閉路電視顯示，高翁放狗期間小貓突然從天墮下砸中其頭部，高翁的狗見狀，隨即上前攔下涉事小貓，惟後者亦疑因後腿受傷不能動彈。過了數分鐘後，身穿黑衣的貓主人出現在現場，事後承認是他的貓導致事故發生。

經醫院治療20多天後，高翁在本月4日出院，目前正在家接受康復訓練；而其兒子表示，後續仍需要準備6萬元（約7萬港元）做手術，連同前期治療及手術費用，高男向貓咪主要求賠償共15萬元，惟後者直斥費用過高，「要的有點太多了，不行的話就走法律程序」；惟高男指出，父親當時既需要手術，後來亦需要住院費用，目前正準備資料起訴貓主。