孖女同患卵巢畸胎瘤　醫生稱與遺傳有關

浙江杭州一名15歲少女欣欣近日因腹痛入院檢查，卻發現患上卵巢畸胎瘤，其孖生姊姊悅悅隨後也確診。有醫生稱，畸胎瘤可能與遺傳、環境等因素有關。

欣欣暑假期間經常感到肚痛，更隱約摸到腹部有腫塊，她起初未有為意，直至半個月前痛楚難忍，才告知父母。她之後入院檢查，發現兩側卵巢內各有一個腫塊，直徑分別15和8厘米。醫生隨後替其動手術，用腹腔鏡將卵巢中的腫瘤切除，取出頭髮、皮脂、骨頭等物質。

由於欣欣和悅悅是雙胞胎，父母擔心悅悅亦有可能患病，於是帶她到醫院檢查，結果發現她左側卵巢內也有一個直徑5.7厘米的腫塊。雖然她未有症狀，但隨着時間及病情發展，腫塊恐對卵巢功能有影響，甚至有可能導致卵巢壞死。醫生於是也為她以手術切除腫瘤，術後經病理證實同樣是畸胎瘤。

杭州市婦產科醫院婦科主任林開清表示，兩姊妹的畸胎瘤屬良性，手術切除乾淨後不需接受化療等後續治療。他解釋，畸胎瘤的形成是因胚胎發育過程中出現異常，原本應該分化成皮膚、頭髮、骨骼的細胞卻誤在卵巢分化，隨患者生長發育形成牙齒、頭髮等人體組織。他又指出，同卵雙胞胎細胞分化或同步，所以兩姊妹都患上卵巢畸胎瘤。