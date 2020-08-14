美偵察機進駐沖繩基地　疑與解放軍台海軍演有關

台海局勢升溫，據報美國海軍一架EP-3E電子偵察機周五（14日）出現在台灣海峽北部空域，如屬實將是美軍對大陸進一步挑釁。解放軍東部戰區新聞發言人張春暉周四（13日）證實解放軍近日派兵在台海地區演習，同日美軍一架RC-135S偵察機從美國內布拉斯加州的奧法特空軍基地出發，飛抵日本沖繩嘉手納空軍基地，相信是與東部戰區軍演有關。

據北京大學海洋研究院的南海戰略態勢感知計劃在微博表示，該RC-135S偵察機周三（12日）出發，跨越大半個地球，周四晚上7時許部署到沖繩嘉手納空軍基地。該型號偵察機主要是收集彈道導彈目標的光學和電子數據，此次大範圍轉場值得高度關注。周五清晨4時許，另一架RC-135S則飛離嘉手納空軍基地。美國空軍共擁有3架該型號偵察機，目前2架部署在沖繩。

張春暉周四證實東部戰區於台海軍演時，不再強調是「不針對特定國家或地區」，而是直言某大國向台獨勢力發出嚴重錯誤信號，因此陸方採取必要行動。軍事評論員宋忠平稱，這次台海演習針對性很強，顯示解放軍在台灣問題上絕不含糊，沒有討價還價的餘地。

而早前有傳美國擬向台灣出售「海上衞士」無人機，宋忠平表示該款無人機的存在，相當於在台灣周邊海域安插了千里眼和順風耳，可實時了解解放軍的軍事動態和調動，包括進出關鍵水道的兵力部署，這個對解放軍來說是一個巨大威脅，美國是希望通過台灣出錢來替美國收集情報。