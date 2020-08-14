回應特朗普封殺令　騰訊強調微信與WeChat不同

美國總統特朗普日前簽署行政命令，下月20日起禁止國內人士及企業與TikTok母公司字節跳動及微信（WeChat）母公司騰訊交易。騰訊主席馬化騰周四（13日）表示，中國版微信和海外版WeChat是不同產品，其他管理層亦認為特朗普的禁令不影響公司其他在美業務。

騰訊周四（13日）舉行業績會議，馬化騰一開始便強調微信和WeChat是不同產品，有人分不清楚。騰訊首席財務官羅碩瀚認為，特朗普的禁令只是限制WeChat在美國的交易，而非微信，公司其他在美業務合作亦不會受到影響。

騰訊首席戰略官米切爾（James Mitchell）則指出，美國業務只佔騰訊收入的2%，美國廣告收入也只是佔1%；又指特朗普的禁令明確地限於美國司法管轄範圍內，所以他們預期不會影響中國國內的美國企業廣告合作。

騰訊執行董事兼總裁劉熾平亦稱，微信有大量廣告客戶，而其他商企在爭取廣告機會，只要有「廣告存庫」便會有相關收入。他又稱，公司在遊戲等領域將關注用戶私隱、數據安全等問題，配合不同國家的法律，與合作夥伴創造雙贏。