受南方汛情影響　內地豬肉價大漲8成半

國家統計局周五（14日）在記者會上表示，內地7月份全國居民消費物價同比上漲2.7%，當中豬肉價格漲幅高達85.7%。該局新聞發言人付凌暉表示，豬肉價上漲原因主要是企業復工導致餐飲業對豬肉需求擴大，加上南方汛情對豬肉生產造成不利影響。他預期，豬肉價格將維持高位運行一段時間。

付凌暉稱，內地自去年以來因一些不合理的限養禁養措施，令生豬產能受影響，導致價格抬升。之後各級政府及時增加了生豬產能，從調查情況看，生豬存欄量在逐季上升，但從供給情況看，生豬生產供給還處於緊平衡，價格高位運行將持續一段時間，但總整價格大幅上漲可能性不大。

除豬肉之外，7月份鮮菜價格亦同比上漲7.9%，原因主要是短期因素衝擊。付凌暉指，鮮菜生長周期較短，對整體價格影響不會產生明顯推動。付凌暉認為，內地食品價格穩定還是有很好的基礎。中國已經連續5年糧食生產穩定在6500萬公斤以上，目前中國的糧食庫存充足。今年的夏糧產量創歷史新高，比上年增長0.9%。

對於中央近日提出制止浪費糧食的措施，付凌暉表示中華民族一直有勤儉節約的傳統。此外，農業生產需要大量的化肥等農業生產資料投入，通過減少糧食浪費、實現集約化生產，對實現綠色發展亦有重要作用。