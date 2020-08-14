被指誇大用戶數量及收入　愛奇藝受美國證交會調查

美國特朗普政府近日擴大封殺中國的科技公司，百度旗下內地影視平台愛奇藝周四（13日）表示，該公司正受美國證券交易委員會（SEC）調查。SEC尋求該公司提交前年1月以來的財務和營運紀錄，以及沽空機構今年4月報告中提到的收購和投資相關文件。

消息傳出後，愛奇藝的股價一度急跌。愛奇藝表示正配合調查，並已聘請顧問進行內部審核，暫未知SEC調查的持續時間和結果。該公司稱，專業顧問一直在檢查公司帳目和紀錄，並實施測試程序，認為這對於評估沽空機構Wolfpack Research報告中的關鍵指控，屬於必要和適當。他們將進行會計政策分析，並判斷該公司有沒有偽造訂單及虛報收入或費用。

Wolfpack Research於4月時發表報告質疑愛奇藝的財務數據，指該公司早於前年首次公開招股前就有欺詐行為，並持續至今。該機構估計愛奇藝透過誇大用戶數量，將去年收入誇大約80億至130億人民幣（約89億至145億港元），即27%至44%。愛奇藝當時反駁指控，批評沽空報告引用數據與結論嚴重失實。