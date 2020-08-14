新冠肺炎：微信朋友圈兜售疫苗　藥廠澄清未上市

內地近日傳有新冠肺炎疫苗在微信朋友圈中兜售，一劑價格498元人民幣（約555港元）。疫苗包裝盒上標示有仿冒條碼、生產藥廠名稱等，惟包裝顯示的藥廠隨後否認疫苗上市，內媒亦作出報道和闢謠。

該批疫苗名為「克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」，外包裝上的批准文號顯示為「待定」，用手機掃描追溯碼後，顯示生產企業為北京科興中維生物技術有限公司。另一款於朋友圈聲稱有售的「新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」，生產企業則為武漢生物製品研究所有限責任公司。

網上發文稱，「克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」總共要注射3支，「醫護人員和出國人員可以先用。差不多年底，能普及了」。另有網民推介稱，疫苗除可供國內購買，亦可出口，「產量低需排隊，9月2日正式上市」。

北京科興中維生物技術公司相關負責人澄清，目前疫苗在巴西、孟加拉等國進行3期臨床研究，仍未上市。另一涉事公司負責人表示，疫苗已進入3期臨床試驗，同樣未上市。內媒其後報道，在微信朋友圈兜售疫苗屬違法行為，呼籲民眾舉報。