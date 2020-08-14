脫貧縣花7.1億人民幣建豪華中學　去年總收入僅1.78億

陜西商洛市鎮安縣多年來一直是深度貧困縣，去年才剛「摘帽」脫貧，近日卻被官媒揭發縣政府竟花7.1億元（人民幣，下同，約8億港元）興建「豪華」中學，而地方財政去年收入也僅1.78億元（約2億港元）。事件引起輿論爭議，專家炮轟當局浪費資源，「不設實際」。縣政府周五（14日）則回應稱，該校是由鎮安中學、鎮安二中等合併而成，故面積較大，「從長遠看是可行的」。

據報道，鎮安縣政府為解決城區學位不足問題，2015年起著手興建新學校，校址位於鎮安縣永樂街道太平村，距縣城約14公里，校區已於近日交付使用。根據校方介紹，學校佔地272畝，總建築面積12.9萬平方米，計劃容納6000名學生。記者實地走訪發現，新校設內教學樓、宿舍樓、餐飲樓、體育館、教師公寓等主體建築共24幢，設有120個教學班，極大改善了山區教育條件。

然而，校園內較顯眼的卻是一些與教學無關的設施，包括4層高噴泉的「鯉魚跳龍門」水景、削掉真山建設的假山瀑布群等，瀑布群上更建有涼亭、水車、棧道、石拱橋等景觀。另校內多幢主體建築採用復古建築風格，例如以天壇祈年殿為原型的圖書館等，惟內部空間利用率極低。行政辦公樓內的副書記辦公室面積，更違反《黨政機關辦公用房建設標準》，縣級機關縣級副職不得超過24平方米的規定。

該校籌建處相關負責人透露，整個鎮安中學項目總投資達7.1億元，其中全校附屬工程綠化帶、管網共計花費8000萬元（約9044萬港元），單是假山瀑布水景已花費200萬元（約港元）。為此，縣政府須連續12年，每年至少向銀行償還5337萬元（約6033萬港元）貸款。

當地政府幹部受訪時認為，高標準建學校是為體現「再窮不能窮教育」的理念，即使建得「超前一些」也無可厚非。惟有些老師則認為，學校斥鉅資改善硬件的同時，未有提升師資力量等軟件，加上一些規劃並不合理，造成資源浪費。

另有多名教育專家均認為，校園建得較為美觀確是無可厚非，惟學校不是景區，超出實用價值建設仿古建築、假山瀑布根本沒必要，尤其在貧困地區更應量力而行。縣政府在改善教育硬件的同時，更應將資金投向師資隊伍建設、人才培養等方面。