解放軍增2日演習　白沙島附近海域實彈射擊訓練

中美在台海的軍事角力不斷，解放軍東部戰區周四（13日）宣布在台灣海峽和南北兩端展開實戰化演練。浙江海事局同日發布「浙航警0562」航行警告，並公布周五至周六（14至15日）實彈射擊演習的範圍。加上當局早前發布的5日航行警告，有關警告連續7日生效。

浙江海事局周四公布，解放軍實彈射擊演習於周五至周六每天早上6時至中午12時，在台州白沙島附近海域進行。浙江海事局上周四（6日）曾發布通告稱，浙江舟山海區岱山水道北面海域和舟山黃大洋海域，周二至周四（11至13日）舉行實彈射擊訓練，期間禁止一切無關船舶航行、作業或錨泊。而在舟山海區岱山水道北面海域，下周日至下周一（16至17日）亦將進行實彈射擊訓練。

解放軍兩架殲10和殲11戰機周一（10日）飛越海峽中線，引起台方批評。台媒周五報道稱，解放軍當日曾派出多批次軍機在台海中線附近演訓，共20多架軍機分別從福建漳州丶武夷山及水門等軍用基地起飛，在台海中線的北端及西南端飛行。其中一批次的殲10和殲11戰機越過中線挑釁，經台軍戰機警告驅離後才返回中線以西。

另在北京，中國外交部發言人趙立堅周五（14日）表示，個別大國近期在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤訊號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。解放軍東部戰區在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，組織巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。他重申，戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為。