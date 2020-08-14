新冠肺炎：新發地市場局部重開　零售服務取消

因爆發新冠肺炎疫情停業2個月的北京新發地農產品批發市場，周六（15日）將重新開放營業。據指這次復業後，市場將全面取消零售功能，並定期開展病毒核酸抽檢。

北京市豐台區委常委、常務副區長周新春在周四（13日）舉行的疫情防控工作新聞發布會上，介紹新發地批發市場復市的具體安排。周五率先重開的市場鐵路以南區域，周估計重開後可恢復60%的正常時期蔬果交易量。至於市場鐵路以北區域則計劃於9月10日前重開。

周新春指出，新發地批發市場重開後不再向個人消費者開放，並通過實名認證方式，推行賣方註冊制和買方會員制。買賣雙方須在新發地微信公眾號上進行註冊，通過驗證後方可進入市場交易。針對周邊居民的購物需要，市場外已新設便民菜市場，保證社區蔬果供應充足、價格平穩。

此外，市場將全面取消地下、半地下空間的交易，以消除疫情安全隱患；同時建立「四個一」防疫工作機制，即體溫一日一監測、攤位一日一清洗、場所一日一消毒、市場一周一次全面消毒。當局亦在市場出入口安裝紅外線測溫設備，利用人臉識別技術，準確及快速登記出入者信息；並定期對市場內物品、包裝材料、公共用具進行病毒核酸抽檢。

周又稱，市場將設立公共衞生監測哨點，由疾控中心人員駐場指導消毒和防疫知識培訓。同時設立市場監督管理所，加強對食品安全、冷凍庫設施的監管力度。最後，貨品進場前需在智能管理系統上登記，上傳貨物品種、數量、產地證明、產品檢測合格證明等信息，經核實後方可進場交易。