市長補選投票前夕　韓國瑜助選李眉蓁引關注

台灣高雄市長補選投票將於周六（15日）舉行，國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁和民眾黨吳益政參與競選。前市長韓國瑜將在選前之夜為李眉蓁助選站台，引起各界關注。台鐵周五（14日）表示，從北部地區返回高雄的人潮超出預期，遂決定再加開一班南港至左營列車。

台鐵先後兩次宣布，根據旅客訂位情況，會在今晚6時15分和7時15分加開南下列車。有台媒稱， 由於時機敏感，有關安排被外界視為「催票列車」。

台媒稱，陳其邁於九合一選舉中，落敗於韓國瑜，在此次補選中展現勢在必得決心。陳周五組織車隊掃街，並將於傍晚舉行「高雄大邁進，選前之夜晚會」，台灣的蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌都會出席。

李眉蓁也會在周五晚上舉行選前之夜造勢大會，黨主席江啟臣、新北市前市長朱立倫均會到場站台。針對韓國瑜將為眉蓁輔選站台，陳表示，高雄民眾6月6日已作出「罷韓」決定，希望有新市長令高雄進步，強調若韓要回來，呼籲選民出來投票。

吳益政則不舉辦選前之夜，而是與身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲等人兵分五路，以車隊掃街拜票。