新冠肺炎︰陸豐新增1宗確診病例　為深圳超市員工

廣東衞健委周五（14日）通報，汕尾陸豐市新增1宗新冠肺炎確診病例，患者是一名41歲女子，為深圳羅湖區水貝盒馬鮮生超市的員工，目前已被送到定點醫院隔離治療。截至當天下午4時，當局已安排該病患曾接觸的3184人進行核酸檢測，當中1105人已出結果，其中3人呈陽性，均為病患家屬，結合臨床表現判定為無症狀感染者，已被轉運至定點醫院集中收治。

據通報，該患者上周四（6日）攜同3名子女，從深圳市乘搭長途巴士返回陸豐南塘鎮，至上周五（7日）咽喉不適，翌日（8日）更出現發燒、腹瀉等症狀。患者自行服藥無好轉後，周三（12日）傍晚到當地醫院急診科就診。醫生發現她體溫達39℃，經檢查肺部有感染，隨即將其送到定點醫院隔離治療，目前病情穩定。

在患者確診後，汕尾市立即啟動疫情處置機制，開展流行病學調查，對排查出的密切接觸者進行核酸檢測和集中隔離，並對重點場所落實全面消毒。首批3184名密切接觸者中，包括長途巴同車乘客、患者居住地居民、就診醫療機構醫護人員等。另省委省政府迅速派出專家組趕赴現場，指導疫情處置工作。

另外，深圳市周五凌晨接獲通報後，已立即啟動應急處置機制，對患者所住居民樓的全部居民和工作場所的所有員工進行居家隔離，開展核酸檢測，已採集重點人群樣本1730份，生活和工作環境樣本2140份。對所住小區、工作地點等重點場所實行封閉式管理，進行全面消毒。目前，各項有關疫情防控工作正在進行中。