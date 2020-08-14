法院公開宣判網絡惡勢力案件　主犯判囚16年

浙江杭州市江干區人民法院周五（14日）就一宗網絡惡勢力案件公開審判，4名被告被控貪污、受賄、敲詐勒索、尋釁滋事、強迫交易、虛開發票、偽造國家機關印章等罪名，其中主犯尚啟莊因認罪認罰，被判處有期徒刑16年，並罰款111.5萬元（人民幣，下同，約126萬港元）。其餘3名被告則判處有期徒刑3年至4年不等，另處罰金。

法院經審理查明，尚啟莊透過偽造個人檔案，就任中華工商時報社浙江記者站站長後，從2011年2月至2019年1月期間，糾集萬潤龍、陳虎、徐列軍等人，為謀求在網上建立強勢地位，假借媒體監督之名，肆意編造不實信息、散播網絡謠言；又以曝光負面新聞相威脅，以「宣傳費」、「廣告費」、論壇費」等名義，向4間企業勒索逾280萬元（約316萬港元）。他們又強迫曝光對象採購其推銷的商品，銷售金額上千萬元。

此外，尚啟莊利用職務便利，以新聞中心的名義對外承攬業務，侵吞公款約400萬元（約452萬港元），收受賄賂約60萬元（約67.8萬港元）；又通過關係密切的國家工作人員職務上的行為，幫助請托企業承接工程，收受賄賂40萬元（約45.2萬港元）；為獲取發行獎勵，指使他人購買假發票，報銷票面金額共計約200萬元（約226萬港元）；為騙取事業編制身份，偽造國家機關、事業單位印章共3枚。

法院認為，尚啟莊的行為已構成敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、貪污罪、受賄罪、利用影響力受賄罪、虛開發票罪、偽造國家機關印章罪、偽造事業單位印章罪，數罪併罰下，遂作出上述判決。另徐列軍被判有期徒刑4年，萬潤龍被判有期徒刑3年、緩刑五年，並罰款3萬元（約3.4萬港元）；陳虎被判有期徒刑3年，緩刑4年，並罰款3萬元。