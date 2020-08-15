10多名少女自爆遭性侵猥褻　透過二次元文化圈結識疑兇

小橙指自己在小區天台被楊男猥褻。

陝西西安市近日有網民在微博撰文，稱10多名少女遭一名24歲楊姓男子性侵猥褻，其中年紀最輕的只有12歲，2名受害者早前已報警。據了解，受害者早前組建了一個QQ群組，傾訴受害經歷，卻發現楊男專門通過Lolita、JK、cosplay等二次元文化圈結識少女，再趁相約見面時實施性侵。事件引起輿論熱議，警方周四（13日）指已就案件展開調查。

內地傳媒記者周五（14日）成功聯繫多名受害人，其中年僅12歲、化名「小橙」的少女憶述，她早前在二次元群組認識楊男後，楊男今年5月某一天突然邀約她遊玩。小橙想到群組內其他友人均會參加，便應約前去。然而事發當天，她身穿日式校服，和楊男在某小區天台拍照時，楊忽把她拉到升降機旁邊強吻，其後更對其猥褻長達半小時。

小橙回家後發現下身流血並感到疼痛，便致電派出所報警，但警方指未成年人須在監護人的陪同下到派出所，才能立案調查。

另外一名年僅19歲的受害者曉曉（化名）則稱，她是去年9月通過陝西Lolita同好群認識楊男，兩人互加微信後便開始聊天，之後更相約外出遊玩。曉曉稱，她第一次與楊男外出時，便在不情願下與對方發生性關係。由於楊男事後交往，她便不予追究。惟僅僅1個月時間，楊男便對她態度冷淡，更刪除了她的微信。

經查探後，曉曉才發現楊男早已有未婚妻，只是刻意在二次元文化群組認識不同少女，趁機對她們進行性侵。後來因陸續有受害者加了曉曉為微信好友，並哭訴受害經歷，於是曉曉便決定在網上舉報，在微博上發布了一條題為「西安24歲男子有未婚妻兩年間猥褻多名不滿14歲未成年女孩，偽裝成心理醫生誘姦三年抑鬱症史患者」的文章，以曝光事件。