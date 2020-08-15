台外賣員送餐客人久未現身　7旬翁開門結局令人心酸

新冠肺炎疫情當下，不少市民均會減少用餐，轉叫外賣。台灣一名外賣員周五（14日）在社交平台分享他的親身經歷，表示某天往一訂單住址送餐，但按了很久門鈴對方遲遲未開門，令其心中不斷埋怨。但過了一會後，一名七旬老翁開門後的景象，令他不禁覺得心酸。

該名外賣員在Facebook專頁《爆怨公社》發表長文，憶述周三（12日）中午前往訂餐地點，由於按了許久門鈴都沒人回應，便拿起手機聯繫訂餐人。一名男子接聽後，表示：「我人在上班不在家，我父親在家，你再按一次，他會幫你開門。」外賣員等了一段時間樓下大門才打開，前往5樓目的地後見家門尚未開啟，遂只好再按門鈴，而他亦在發文中表明，當時心裏正不斷抱怨，「家裏面是1000多坪是嗎？走那麼久都還沒有走到門口？」

未料，家門敞開後，出現的竟是一名大約7旬老翁，下半身只穿着一件成人紙尿褲，還不時傳出陣陣「屎尿味」；眼前景象令外賣員煩躁的心情全消，由於老翁行動不便，他便將餐點放置桌上。「我看着他（老翁）的眼神有些不好意思又尷尬，可能是因為我發現他便溺了。」外賣員猜測，老翁的紙尿褲是兒子出門時幫他換上，但因自己沒辦法換需等到兒子回家。外賣員遂向老翁提出願意幫他「換尿布」，即便下一個訂單的客人還在等；老翁後來給了他一個微笑，並緩慢道出「謝謝」兩個字。

外賣員表示，發文的同時，自己剛好在醫院照護母親而有感而發，他提醒大家不要讓老人獨自在家，否則再多的懊悔都喚不回摯愛的親人。他又在文下加上幾個標籤記示，「#家裏面有生病又行動不便的老人」、「#不論如何麻煩不要放他們一個人在家」、「#萬一他們要是出事了你再多的後悔都沒有用」。

發文引起多名網民關注，有人表示感同身受，「或許家人也有不得以的苦衷」、「生病老人和小孩一樣不能獨自在家，請政府立法」。