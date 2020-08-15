台警破偽造消費券案　繳值250萬新台幣成品及半成品

台灣雲林縣警方周四（13日）在多地破獲振興三倍券偽造工廠，繳獲大批成品及半成品，市值約250萬元（新台幣，下同，約66.9萬港元）。警方根據現場印刷偽鈔用紙張數量估計，如果全部印製完成，偽造振興劵面額將達3.7億元（約9900萬港元）。

警方上月底接報有人在雲林虎尾鎮，使用疑似偽造的三倍劵買刮刮樂彩票。經分析，警方認為幕後有不法分子偽造振興券，於是立即報請雲林地檢署指揮偵辦。警方其後查出偽造工廠的所在地，周四分別前往雲林及彰化多處收網。

行動中，警方共檢獲面值500元（約134港元）的偽造三倍劵成品近1000張，市值50萬元（約13.4萬港元），另同面值未裁切5連張的半成品近800張，市值200萬元（約53.5萬港元）。警方在另一偽鈔工廠亦搜出面值100元（約27港元）的偽造三倍券半成品近880張，並扣查大批專用模版、螢光劑、燙金機及印刷紙。

案中逮獲69歲蘇姓主謀，有多次製假鈔案底，周五已被收柙。警方強調，已經扣查偽造的成品、半成品，流出的三倍券也已查獲，應無流入市面之虞。