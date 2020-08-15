杭州大專教師論文涉抄襲　校方介入調查

論文與豆瓣文章的景點描述、配圖有眾多相似之處。

浙江杭州師範大學一名郭姓教師，日前在《浙江建築》雜誌上發表論文，惟有網民揭發有關文章涉嫌抄襲「豆瓣友鄰」，引起外界關注。杭州師範大學辦公室一名值班工作人員周五（14日）回應內媒查詢，指學校已對此事進行調查；而有關雜誌編輯部亦關注到相關問題，目前正在請示領導調查取證。

事發於周二（11日），微博用戶「讀讀讀讀完柯林斯」發文，入職杭州師範大學設計系的郭姓博士發表的期刊論文《紹興石宕園林研究——以羊山石佛寺為例》，涉嫌抄襲豆瓣博主「心匠」的文章《深山藏古寺（八）——古宕石佛寺》，並配有兩篇文章的對比截圖。

內地傳媒留意到，後者2017年11月8日發表在豆瓣網，而被指抄襲的論文則於去年10月發表，且兩者正文部分存在多處雷同。兩文分別在「遊寺」及「空間特點」方面，均有提到相中佛寺內部空間的有特色，建築材質上、主體均有提到粗獷條石、蓮花橋等字眼，而描述手法大致相同。另論文中有5張配圖，與豆瓣文章中的配圖完全相同。

杭州師範大學美術學院官網於2019年9月發布的內容介紹，該名教授1984年出生於山東淄博，2008年畢業於中國美術學院環境藝術系；2012年於德國斯圖加特造型藝術學院交流學習；2013年，畢業於中國美術學院建築學院景觀設計系，獲得碩士學位；2019年，畢業於南京藝術學院設計藝術學院，獲得設計學博士學位。現為杭州師範大學美術學院藝術設計系環境藝術專業教師。