謊稱可偽造信貸評估行騙　警破新型套路貸團夥拘129人

北京市公安局周五（14日）通報，當地警方近日發現新的套路貸手法，謊稱可以供借款人「改造身份」、通過抄寫「偽造資料」的方法輕鬆借貸，惟實際是以「手抄貸」的新手段，誘騙借款人支付「包裝」費和服務費。警方日前搗破三個「手抄貸」團夥，刑事拘留129人；目前案件仍在進一步調查。

警方表示，受害人王先生於今年5月，在網上看到一則無抵押貸款廣告，稱可「使用5年，先息後本，無前期費用」。王男因當時急需用錢，但因信用不符合資格無法貸款，便和上述廣告的業務員聯繫，後者承諾可通過為其提供虛構繳稅證明、補繳個稅流水等資料進行貸款，而他只需在放貸公司按照要求抄寫相關資料，就能百分百放款。

至6月初，王先生前往朝陽區高檔商區內的公司，業務員稱以通過改變王先生的身份和徵信紀錄，對其進行包裝，幫助面簽放款。王信以為真，先後共支付11萬餘元人民幣（約12.4萬港元）「包裝」費和服務費。惟王男事後用抄寫的資料前往另外一公司申請借貸時，放貸工作人員卻稱，因抄寫錯誤拒絕放貸，王才懷疑自己被被騙，遂報警求助。

警方接報後，偵查發現朝陽區、東城區多個寫字樓內，存在涉嫌以「包裝」個人貸款為名實施詐騙活動的三個犯罪團夥，其所成立的貸款公司均無相關資格。為提高可信度，犯罪集團將辦公地點設在繁華區域，以公司名義實施詐騙。經查，警方了解以鄭某海、劉某、胡某瓊等人為首的犯罪團夥的組織架構和作案規律後，本月4日上午將刑事拘留129名疑犯，起獲涉案手機、電腦等大量涉案物品。

據警方介紹，「手抄貸」是「套路貸」詐騙犯罪的一種新型作案手段，「業務員」謊稱可幫借款人更改個稅繳納紀錄等，偽造真實公司的從業經歷、職位等為由，要求借款人支付各類「包裝」費用，並簽訂委託代理合約供借款人抄寫資料。借款人到放貸公司進行面試時，會提問各種「公司周圍有哪路公交車」等細節問題，甚至臨時更換「包裝」材料，以借款人手抄材料錯誤等為由拒絕貸款。