特朗普頒令　字節跳動須90天內出售TikTok在美業務

美國總統特朗普周五（14日）再簽行政命令，要求北京字節跳動於90日內出售中國影片分享程式抖音海外版TikTok在美國的業務，買家須為美國實體。

去年10月，由CFIUS開始調查字節跳動於2017年收購Musical.ly，評估交易是否危害美國國家安全，今次特朗普簽署的行政命令是按CFIUS建議行事。特朗普表示，有可信證據讓他相信字節跳動通過收購社交音樂程式Musical.ly，最終融合成TikTok，可能會採取有損國家安全的行動。

特朗普要求字節跳動出售在美國任何支援TikTok運作的資產，並銷毀所有TikTok的美國用戶數據，完成後向美國外商投資審查委員會（CFIUS）通報。財長姆紐欽發聲明指，CFIUS作詳細審查後，一致建議總統採取上述行動以保護美國用戶的個人資料。

特朗普早前已簽令禁止美國企業在9月20日後與字節跳動及微信母公司騰訊交易，字節跳動必須在限期前完成轉售TikTok，否則面臨美國政府封殺。美媒指，特朗普今次的新命令對TikTok來說是好消息，讓字節跳動有更多時間洽談出售TikTok。