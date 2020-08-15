市長補選今舉行　逾230萬選民投票

台灣高雄市長補選投票周六（15日）舉行，民進黨陳其邁、民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁等3位候選人競逐市長一職。投票上午8時開始，至下午4時結束，料下午6時揭曉結果。陳其邁上午8時許到投票站投票，被問到是否擔心投票率時，他表示對高雄人關心自己家鄉非常有信心。

陳其邁早上與兒子到票站投票。他表示，前一晚睡前回想競選歷程，感覺踏實，期望高雄未來的發展會像天氣一樣「雨過天青」。李眉蓁稍後將由國民黨主席江啟臣陪同投票。

高雄全市共設立1823個投票站，民眾投票時需帶備身份證、印章及投票通知單。因應防疫需求，民眾投票時需佩戴口罩，量體溫及手部消毒，並保持社交距離排隊。中選會將於下周五（21日）公告當選人名單，當選人任期約2年4個月，至高雄市第3屆市長任期屆滿日，即2022年12月24日為止。

中選會提醒，自周六凌晨零時起禁止從事競助選活動，民眾不可在網絡上發表或轉發競助選相關資訊，投票時亦不得穿戴或標示政黨、政治團體、候選人相關物品或服飾，違者將處50萬元（新台幣，下同，約13.4萬港元）以上罰款。若違例攜帶手機入票站，最高可罰款30萬元（約8萬港元）；若損毀選票及將選票帶走，分別最高可罰款5萬元（約1.34萬港元）及1.5萬元（約4000港元）。

高雄市選舉委員會統計，是次選舉合資格投票人數超過230萬人，全市38個行政區中以鳳山區29萬4369人最多，最少選舉人數為茂林區1524人。