18歲少年高考後獨遊濟南　至今失蹤超過20天

山東泰安東平縣18歲少年王進，高考後獨自到濟南市遊玩，卻在長途汽車總站附近走失，至今失蹤20多天。家屬表示，王進非常乖巧懂事，懷疑是被人騙走關押。警方已立案調查，但因手機沒有任何通話紀錄及聊天紀錄，目前未有進展。

王進自中學起與祖母共同生活，父母則留在濟南打工。王父表示，兒子高考後向祖母稱要「出來放鬆放鬆」，7月23號卻接獲他失聯的消息，於是立即與妻子趕回東平老家及報警。王母指，兒子以前經常打電話與祖母聯繫，來到濟南當日亦有與祖母聯絡，之後卻失聯。

家屬曾登錄王進的微信，發現他上月20日離開酒店後，曾有一筆30.5元（人民幣，下同，約34港元）的消費紀錄，是通過掃碼向他人轉帳，猜測他曾乘坐的士離開。警方翻查閉路電視紀錄，發現王進上月20日下午近5時曾入住濟南長途汽車站附近一間酒店，至晚上8時14分離開酒店；他曾乘坐的士，但因天色昏暗未見到車牌。

王進朋友指，對方沒有其他不良嗜好，只喜歡玩遊戲，又曾稱上月20日會到濟南找父母，約3、4天就會回家，並約定下次見面的時間，「結果從此以後我就再也聯繫不上他了」。他又指，王進近日消費較大，曾透露自己最近買股票、基金投資，先後賺取7、8萬元（約8萬至9萬港元）。