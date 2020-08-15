新冠肺炎：當局發布指導原則　疫苗有效保護期至少6個月

國家藥監局藥品審評中心周六（15日）發布《新型冠狀病毒預防用疫苗研發技術指導原則（試行）》等指導原則，為新冠疫苗提供國家技術標準，要求疫苗經注射後，有效保護期須至少有6個月。

藥品審評中心透露，現時所有年齡層人士都容易感染新冠病毒，故候選疫苗最好能適用所有年齡層，包括孕婦及處於哺乳期的女子，至少也應適用於包括老年人在內的成年人。

中心又指，疫苗臨床研究應分步開展不同年齡人群的試驗，未成年人需基於成年人、老年人的安全有效性結果，獨立作臨床試驗，至於6歲以下兒童，應基於其他人群的結果綜合考慮。而未成年人群臨床試驗可考慮分為不同年齡亞組，如以6至11歲、12至17歲等序貫入組；3至5歲人群應視6歲以上的研究結果等進一步綜合評價確定，臨床試驗期間減少無效劑量等；3歲以下的則暫不建議臨床試驗。

中心進一步提出，疫苗的保護效力最好能達到7成以上，至少也應達到5成；最好可提供1年及以上保護，至少也要半年。而疫苗上市後，應繼續就其安全性和臨床保護效果展開觀察，並繼續研究其保護持久性。