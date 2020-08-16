台警破「山老鼠」團夥拘11人　主犯獵殺黑熊

台灣新竹警方與林務局早前破獲當地一個「山老鼠（擅自盜伐林木者）」團夥，先後拘捕11人，何姓主犯更被揭獵殺黑熊。台農委會主委陳吉仲上周六（15日）表示，要修改森林法，並嚴正警告山老鼠團夥，加重償付罰金代價，預計草案年底前送到台行政院審議。

警方今年初調查發現，涉案山老鼠集團出貨時，會先派人查探，確認沒有警員巡邏才通知出貨，專門盜伐珍貴且易背負下山的扁柏、紅檜木，再以每塊3萬至30萬元新台幣（約8000至8萬港元）不等的高價，賣給收贓疑犯牟利。至5月初，警方在新竹、桃園等7個處所，拘捕11人。另在何男的工棚旁，發現疑似保育類台灣黑熊毛皮及骸骨，警方隨後從其手機找到他與被槍殺的黑熊合照，何才坦承犯行。

陳吉仲上周六在Facebook發文，形容該集團不僅盜伐珍貴林木，還盜獵珍稀的保育類野生動物台灣黑熊及長鬃山羊，令人髮指，「絕對零容忍」。他強調，根據「野生動物保育法」及「森林法」的規定，盜獵行為最高可判5年，而盜伐行為最高可判10年6個月，且收贓者也有刑責。當局未來將進一步研議增修森林法，調高贓額計算基準，加重山老鼠的法律責任。