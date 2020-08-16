油站燃油加入禁用化學物　多名車主受害未獲賠償

黑龍江哈爾濱市近日有多名車主反映，在市內一加油站加油後，車輛的火嘴被白垢堵住、多個重要零件受損。市監局調查發現，該油站的燃油中檢測出禁止吸乙加入化學物質「硅」，是導致車輛故障的主要原因。內地傳媒上周六（15日）報道，涉事加油站已停業，但多名車主上萬元（人民幣，下同）的維修費用，仍未得到賠償。

車主宋先生表示，上月底在哈爾濱市淮南加油站給汽車加油後，車輛就出現抖動現象，車輛事後更換多個零件，而拆卸下來的火嘴上有一層厚厚的白垢；另多名車主與宋先生有同樣遭遇，均是在淮南加油站或幸福石化加油站加油後，出現同樣問題。宋先生又指，車輛更換多個重要零件的費用，至少需要幾千元，價格還因車型而異，「貴的可能要花費上萬元」。

據當地媒體報道，哈爾濱市監部門委託瀋陽一家權威質檢院，對油樣進行檢驗。送檢油樣包括油罐中的油，以及車主油箱中的油。結果顯示，6個涉事油樣中均檢出了大量「硅」，最多達79.93mg/kg。據車用乙醇汽油國標規定，車用乙醇汽油中不應含有任何可導致車輛無法正常運行的添加物和污染物，當中包括不得人為加入甲縮醛、苯胺類以及磷、硅等化合物。

目前，案件移交公安部門處理，涉事加油站已被責令停業。公開信息顯示，涉事的兩家加油站背後負責人為同一人。幸福石化加油站法定代表人裴某，同時也是淮南加油站的股東。