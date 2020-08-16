新冠肺炎：內地增19宗確診　4宗本地來自烏魯木齊

國家衞健委周日（16日）公布，內地新增19宗新冠肺炎確診病例，其中4宗本地個案均來自新疆，其餘為境外輸入病例，分別是上海5宗，廣東、陝西各3宗，天津2宗，福建、四川各1宗；另福建新增1宗境外輸入疑似病例。截至目前，內地累計確診84,827宗，4636人病亡。

新疆維吾爾自治區衞健委指，尚有10,450人正接受醫學觀察。新增的4宗本地個案及5名無症狀感染者，均來自烏魯木齊市；該市現有401宗確診病例，127名無症狀感染者。

上海新增5宗境外輸入病例，市衞健委指，患者均為中國籍，分別在加拿大、英國、畿內亞、科特迪瓦、菲律賓等地生活、工作或留學，先後於本月7日至12日期間乘搭飛機抵達上海浦東國際機場，入境後即被集中隔離觀察，期間出現症狀後確診。其中來自畿內亞、科特迪瓦以及英國的患者，曾經法國、埃塞俄比亞及德國轉機。5名患者已轉至定點醫療機構救治，同航班60名密切接觸者均已落實集中隔離觀察。

遼寧大連市上周六（15日）午夜12時宣布，大連市甘井子區大連灣街道由高風險地區，調整為低風險地區，目前該省各地區疫情風險等級均為低風險。