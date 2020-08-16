長江上游發橙色預警　第4號洪水通過三峽水庫

中央氣象台周日（16日）清晨6時繼續發布高溫黃色預警，料新疆南疆盆地、湖北西部、福建北部等地有攝氏35℃以上的高溫天氣；北京未來3天仍有雷陣雨天氣。水利部長江水利委員會水文局，同日發布長江上游嘉陵江支流涪江洪水橙色預警；長江今年第4號洪水洪峰已通過三峽水庫，料近兩日嘉岷流域仍有暴雨，長江上游幹流將再現較大洪水。

水利部長江水利委員會水文局，周日上午7時發布長江上游嘉陵江支流涪江洪水橙色預警；長江中游幹流九江江段、下游幹流南京江段、鄱陽湖區調整為洪水藍色預警。同曷，繼續發布長江上游幹流寸灘附近江段洪水橙色預警，中游幹流城陵磯至漢口江段、下游幹流大通江段、洞庭湖區洪水藍色預警。

長江2020年第4號洪水洪峰已通過三峽水庫，三峽入庫洪峰流量達每秒62,000立方米。受暴雨影響，涪江上游發生較大漲水過程，多站有超警戒、超保證水位；預計周日、周一（17日）嘉岷流域仍會下暴雨，涪江小河壩站未來兩天將再次發生超保證水位洪水，岷江、沱江、嘉陵江以及長江上游幹流，將再現較大洪水。

另中央氣象台預計，新疆南疆盆地、四川盆地東部、黃淮南部、江淮、江漢、江南大部等地的部分地區，會有35℃以上高溫天氣。其中，新疆南疆盆地、重慶沿江地區、湖北西部、蘇皖南部、江西北部、浙江大部、福建北部等地，最高氣溫有37℃至39℃，局部地區可達40℃以上。