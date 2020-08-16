美海軍期刊：解放軍或明年初攻台　解決兩岸問題

美國海軍研究院期刊《議事錄》近日發表一篇評論文章，預測大陸解放軍將於明年1月19日至21日，即美國總統交接期的3天內對台動武，以解決兩岸問題。

文章作者美國前參聯會副主席、退役上將溫尼菲爾德（James A. Winnefeld），以及美國中情局前副局長莫雷爾（Michael J. Morell）認為，美國國內的政治形勢目前較為複雜，下屆總統交接時期將比以往更加脆弱，大陸將視作千載難逢的重大機遇。他們預測，陸方將在今年12月中旬起，有意加劇兩岸緊張關係，隨後宣布於1月初在東海舉行大規模軍演，以掩護大規模對台軍事調動。

作者分析，解放軍海軍艦艇、潛艇部隊會在周圍海域封鎖航路，並在台灣東部部署兵力以應對美國第七艦隊的反撲。解放軍兩棲部隊亦會將地面部隊投送到台灣西岸，做好登陸準備，同時將導彈對準台灣關鍵設施。此外，大陸會展開情報戰，如控制電力、網絡、媒體等關鍵設施，向台方進一步施壓，而此前參與東海演習集結的部隊，則會迅速奪取金門、馬祖和澎湖等地。

文章提到，解放軍長期在相關區域演習，包括美國在內的西方國家對類似軍演或會麻痺大意，而美國大選有可能對美國政壇產生強烈震盪，新冠肺炎疫情亦會持續影響。上述因素將大大分散美國決策層的注意力，導致無人認為解放軍會在此時出手。

文章推測，中國駐美大使會在明年1月19日美國總統交接當天，與美方溝通並警告美國不要干涉。交接完成後，美國國家安全委員會將召開緊急會議，但美國決策層關於是否出兵援助台灣將產生巨大分歧。美國及台灣最終會意識到，美國出兵已「遠水難救近火」，雙方都將接受「兩岸統一」的既定事實。